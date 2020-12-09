Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Yeni yasaklar gelecek mi? 14 gün Sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Kabine Toplantısı ne zaman?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında devam eden artış sonrası gözler yeni yasaklar olup olmayacağı sorusuna çevrildi. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Koca, bugün önemli bir açıklama yaptı. Peki yeni yasaklar gelecek mi ve Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar gelecek mi? 14 gün Sokağa çıkma yasağı geliyor mu? Kabine Toplantısı ne zaman?

Dünyada ve yurdumuzda milyonlarca insanın hayatını etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili ülkemizdeki vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni tedbirler gelmek üzere. Konuyla ilgili olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısına çevrildi...

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

"Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Şu an görünen bu kısıtlamaların yer yer sonuç. verdiği. Tam değerlendirmek için gelecek hafta daha net söylemek mümkün. Farklı bir tedbir olursa bunu öneri olarak almış oluruz. Şu an yeni bir kısıtlama için eken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili salgının seyri belirleyecek. Şu an için alınan kararların, uygulanan kısıtlamaların erken dönemde de olsa yer yer sonuç verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İstanbul vaka sayısının azaldığı, hastanelerde poliklinik yükünün azaldığı ama hastanelerde yatan ve yoğun bakım yükünün arttığı il. Gelecek hafta hastane yükünün azaldığını da görmek istiyoruz."

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Covid-19 salgınında artışlar nedeniyle Bilim Kurulu önerileri ışığında toplanan Kabine, en son 30 Kasım'da önemli kararlar almıştı. Vatandaşların beklediği yeni Kabine Toplantısı tarihi ve saatine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İnşaat demirleri içerisine uyuşturucu gizlemişler! - Haberler
GÜNDEMİnşaat demirleri içerisine uyuşturucu gizlemişler!
Son dakika haberi 4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Fahrettin Koca açıkladı! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GÜNDEMYılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika: FETÖ'nün gaybubet evine operasyon! - Haberler
GÜNDEMFETÖ'nün gaybubet evine operasyon!
Son dakika: İstanbul'da zehirlenme iddiası! 200 işçi tedaviye alındı - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da zehirlenme iddiası! 200 işçi tedaviye ...
Son dakika haberi: Akıl almaz koronavirüs olayı! Ölen babası için...
GÜNDEMKoronadan ölen babası için mevlit okuttu!
Son dakika: Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, koronaya yenik düştü - Haberler
GÜNDEMProf. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, koronaya yenik düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'de yeni kurulan hükümet için tebrik mesajı
GÜNDEM Fuat Oktay'dan KKTC'ye tebrik mesajı
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere “Olta Balıkçılığı” Genelgesi
GÜNDEMİçişleri'nden olta balıkçılığı genelgesi
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Yeni yasaklar...
GÜNDEMBakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X