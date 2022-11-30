Marin ve Ardern'i kızdıran soru 0:00 / 0:00

Reuters

Yaşları ve cinsiyetleri hakkında uzun süredir sorularla karşılaşan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Finlandiya mevkidaşı Sanna Marin, bir gazetecinin bu konuya ilişkin sorusuna hemen yanıt verdi. Dünyada kadın liderler olarak küçük bir yüzdenin içinde olan 42 yaşındaki Ardern ve 37 yaşındaki Marin, aynı zamanda en genç hükümet başkanlarından.

Finlandiya Başbakanı Marin, Yeni Zelanda'ya yaptığı ilk ziyaretin amacını soran gazeteciye hemen yanıt verdiler. Auckland'da düzenlenen ortak basın toplantısında bir gazeteci, "Pek çok insan, ikinizin sırf yaş olarak benzer olduğunuz ve pek çok ortak şeyiniz olduğu için mi görüştüğünüzü merak ediyor" dedi.

42 yaşındaki Ardern, soruyu soran kişinin sözünü kesmekte gecikmedi. Yeni Zelanda ve ABD'nin eski başbakanlarına atıfta bulunarak, "Acaba hiç kimse Barack Obama ve John Key'e benzer yaşta oldukları için görüşüp görüşmediklerini sordu mu merak ediyorum" dedi.