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        Haberler Dünya Yeni Zelanda'dan Trump 'lehine' karar | Dış Haberler

        Yeni Zelanda'dan Trump'ı eleştiren diplomatı görevden aldı

        Yeni Zelenda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren İngiltere Yüksek Komiseri Phil Goff'un görevine son verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 19:35 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:35
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        Yeni Zelanda'dan Trump 'lehine' karar
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        Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki "Tarihi gerçekten anlıyor mu?" ifadesinin ardından Phil Goff'un İngiltere Yüksek Komiserliği görevine son verildiğini duyurdu.

        Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre Peters, Yeni Zelanda Parlamentosu'nda basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Peters, Goff'un görevden alınmasının "siyasi kariyerinin en zor kararlarından biri" olduğunu söyleyerek, "Bu yorumu Almanya, Fransa, Tonga veya Samoa hakkında yapsaydı da harekete geçmek zorunda kalırdım. Bu gerçekten üzücü bir durum ancak görevde bulunduğunuz süre boyunca hükümetin politikalarını temsil etmeniz gerekir." dedi.

        Goff'un hükümetin beklentilerini karşılamadığını belirten Peters, böyle bir görevi icra eden birisinin bağımsız görüş bildiremeyeceğini vurguladı.

        Goff, 4 Mart Salı günü İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'daki bir etkinlikte konuşma yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'e yönelttiği soru sonrası görevden alındı.

        İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in "Savaş ile onursuzluk arasında bir seçim yapmak zorundaydınız. Siz onursuzluğu seçtiniz ama yine de savaştan kaçamayacaksınız" sözlerini hatırlatan Goff, "Başkan Trump, Churchill'in büstünü Oval Ofis'e yeniden yerleştirdi. Ama sizce tarihi gerçekten anlıyor mu?" şeklinde soru yöneltmişti.

        Yeni Zelanda, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nations) üyesi ülkelerdeki en üst düzey diplomatik temsilcileri için "büyükelçi" yerine, tarihsel bağları ve özel ilişkileri yansıtan "Yüksek Komiser" ünvanını kullanıyor.

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