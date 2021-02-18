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Yeni Zelanda kız öğrencilere ücretsiz hijyenik ped sağlayacak

Yeni Zelanda'da okullarda hijyenik kadın ürünlerini temin etmeye maddi gücü yetmeyen kız öğrencilerin derslere katılımını artırmak amacıyla bu ürünlerin ücretsiz dağıtılacağı açıklandı.

Yeni Zelanda kız öğrencilere ücretsiz hijyenik ped sağlayacak
AA

BBC'nin haberine göre, Yeni Zelanda'daki tüm okullarda hazirandan itibaren yoksullukla mücadele çalışmaları kapsamında ücretsiz hijyenik kadın malzemeleri dağıtılmasına karar verildi.

Söz konusu karar okullardaki kız öğrencilerin kadın pedi ve tampon gibi temizlik ürünlerini almaya güçlerinin yetmemesi ve bu nedenle derslere katılamaması üzerine alındı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Genç insanlar, nüfusun yarısı için hayatın normal parçası olan bir şeyden dolayı eğitimlerini aksatmamalı." ifadesini kullandı.

Söz konusu ürünleri sağlamanın eğitime katılımı artıracağını belirten Ardern, bu uygulamanın yoksullukla mücadele için de bir yöntem olduğunu kaydetti.

2024'e kadar sürecek uygulama için 18 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Kız öğrencilere hijyenik kadın malzemelerinin ücretsiz sağlanması uygulaması ABD'nin bazı eyaletleri, İngiltere ve İskoçya'da yürütülüyor.

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