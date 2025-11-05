2026 yeniden değerleme oranına göre zamlı pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcı ücreti
TÜİK'in Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurmasının ardından, 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşti. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için geçerli olacak oran yüzde **25,49** olarak belirlendi. Bu artışla birlikte pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi kalemlerde de yeni tutarlar şekillendi. İşte 2026 yılı için yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranına göre güncellenen pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri…
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?
2026 yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Geçen sene bu rakam, yüzde 43,93 olarak uygulanmıştı.
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?
Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek.
EN UCUZ MTV 6.066 TL OLACAK
Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 cc ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 4.834 TL’den 6.066 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 cc arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 8.421 TL’den 10.567 TL’ye çıkacak.
Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 2.621 TL’den 3.289 TL’ye yükselecek.
EMLAK VERGİSİNDEKİ YÜKSEK ARTIŞA SINIR KONACAK
Emlak vergisine esas arsa rayiç değerleri dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi arsa rayiç değerleri takdir komisyonları tarafından belirlendi fakat bazı yerlerde aşırı artışların gündeme gelmesi üzerine kanunla üst sınır konulması planlanıyor. Buna ilişkin kanuni düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.
TRAFİK CEZALARI KANUNLA BELİRLENECEK
Trafik para cezaları normalde her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Ancak, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan kanun teklifi ile trafik cezaları artırılacak. 2026 yılında kanunda belirlenen trafik cezaları uygulanacak. 2027 yılından itibaren tekrar yeniden değerleme oranında artırılmaya devam edecek.