EMLAK VERGİSİNDEKİ YÜKSEK ARTIŞA SINIR KONACAK

Emlak vergisine esas arsa rayiç değerleri dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi arsa rayiç değerleri takdir komisyonları tarafından belirlendi fakat bazı yerlerde aşırı artışların gündeme gelmesi üzerine kanunla üst sınır konulması planlanıyor. Buna ilişkin kanuni düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.

TRAFİK CEZALARI KANUNLA BELİRLENECEK

Trafik para cezaları normalde her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Ancak, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan kanun teklifi ile trafik cezaları artırılacak. 2026 yılında kanunda belirlenen trafik cezaları uygulanacak. 2027 yılından itibaren tekrar yeniden değerleme oranında artırılmaya devam edecek.