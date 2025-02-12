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        Haberler Gündem Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan erken seçim açıklaması

        Fatih Erbakan’dan erken seçim açıklaması

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'de halkın yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Erken seçimin hemen bu sonbaharda olması lazım. Halkın durumu, Türkiye'nin şartları, yapılan erken seçimle ilgili anket sonuçlarına bakıldığında da erken seçimin bir an önce yapılması faydalı olacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:03 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:03
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        Fatih Erbakan'dan erken seçim açıklaması
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        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, “Son dönemde yaşanan gelişmeleri yargı eliyle ve emniyet eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması olarak görüyoruz ve bu soruşturmaları son derece sert uygulamalar olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu kadar üst üste gelmesi ve doğrudan doğruya cumhurbaşkanı adayı olması muhtemel olan Sayın İmamoğlu üzerinden devam etmesi, onun çevresindeki çalışma arkadaşlarıyla sürdürülmesi, siyasi olarak değerlendiriyoruz.

        "YURT DIŞINDA DA BÖYLE ALGILANIYOR"

        Yine bir Sayın Genel Başkanın apar topar gözaltına alınması, eleştirel yaklaşımı olan muhalefet partisinin lideri olan bir genel başkanın gözaltına alınması, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi olarak gözüküyor. Bu, yurt içinde de yurt dışında da bu şekilde algılanıyor” diye konuştu.

        "SEÇİMİ ERKENE ALMAK İSTEYECEKLER"

        Erbakan, erken seçim ile ilgili, “Eğer anayasayı değiştirip de istedikleri gibi bir hale getirirlerse, erken seçim yapmayı da istemeyeceklerdir. Yani Sayın Cumhurbaşkanının seçimin normal yapıldığı 2028’de tekrardan aday olabilmesinin önünü açacak bir düzenleme olursa, sürelerini sonuna kadar kullanmak isteyecekler. Ama bir anayasa değişikliği olmazsa, Sayın Cumhurbaşkanını tekrar aday olabilmesi için meclise bir seçim kararı aldıracaklar, bu sefer 2027’de bu seçimi gerçekleştirirler diye düşünüyorum.

        "SONBAHARDA ERKEN SEÇİM OLMASI LAZIM"

        Daha da erkene almak istemeyecekler. Cumhurbaşkanının artık yorulduğunu, yaş ve sağlık olarak gerçekten de yıprandığını, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kimseye nasip olmayacak bir süre iş başında kaldığını ve artık dinlenmesinin daha faydalı olacağını, kendisi açısından da Türkiye açısından da daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bunu daha önce de söylemiştik. Tabii erken seçim, bize kalırsa hemen bu sonbaharda olması lazım. Ancak halkın durumu, Türkiye’nin şartları, yapılan erken seçimle ilgili anketlere bakıldığında da erken seçimin bir an önce yapılmasının faydalı olduğunu görüyorum” dedi.

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        #Fatih Erbakan
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