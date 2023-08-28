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        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim ve aday açıklaması! - Son dakika haberi

        YRP'den yerel seçim ve aday açıklaması

        Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Seçimlere Yeniden Refah Partisi olarak 81 il ve 922 ilçemizde kendi adaylarımızla katılacağımızı ilan ettik. Bu seçimde belediye başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye meclisi üyesi, il genel meclisi adaylarımız olacak. Her birinde en iyilerimizi öne çıkarmalıyız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 08:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 08:18
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        YRP'den yerel seçim ve aday açıklaması
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        Yeniden Refah Partisi'nin Antalya İl Divan Toplantısı'na katılan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, millet ve memleket merkezli siyaset yapan bir anlayışı temsili ettiklerini anlattı.

        AA'da yer alan habere göre parti olarak 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalara başladıklarını dile getiren Kılıç, "Bugünden itibaren kollarımızı sıvayarak insanlarımıza milli görüşü, adil düzeni, 54. Hükümet döneminde uygulanan ekonomi sistemlerini anlatmakla mükellefiz. 'Gelin bize üye olun. Gelin bize oy verin' demeyle sayımızı arttıramayız. İçini doldurmamız lazım. İnsanlarımıza burada bulunmaları gerektiğini anlatmalıyız" diye konuştu.

        Henüz yeni bir seçimin geride kaldığını belirten Kılıç, AK Parti'nin 5 yıl daha iktidarda kalacağını vurguladı.

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        Muhalefetin her seçimden kayıpla çıktığının altını çizen Kılıç, "İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet, girdiği her seçimden kayıpla, yenilgiyle çıkıyor. Karşı taraftaki Millet İttifakı'nın ortaklarına ve açıklamalarına baktığımız zaman gördüğümüz nedir? Hala birbirlerini suçluyorlar. Niye kaybettiklerinin sebebi olarak birbirlerinin yaptığı hataları anlatıyorlar. Bu iktidar, bu muhalefet olduğu sürece yoluna devam eder. Muhalefetin kalitesizliği iktidarın da doğru şeyler yapmasına mani oluyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak muhalefete yeni bir ses, yeni bir nefes ve anlayış kazandırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Kılıç, parti olarak kaliteli muhalefetin nasıl olabileceğini, çözüm önerileri üretilmesini, insanların önüne çözüm reçeteleriyle çıkılması gerektiğini anlatmaya gayret ettiklerini kaydetti.

        "SEÇİME KENDİ ADAYLARIMIZLA KATILACAĞIZ"

        İktidar partisi olmayı hedeflediklerini belirten Suat Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hep birlikte zamanımızı, emeğimizi ve mesaimizi bu yola koymazsak kurduğumuz hayaller hayalden ibaret kalır. Ama hayallerimizi hayata geçirmek için gayret edersek hayaller zafere dönüşür. Bu yola hep birlikte baş koymamız lazım. Yerel seçim sürecinde, vatandaşlara milli görüş belediyeciliğini, adil düzey milli görüş ekonomi sistemini, tasarrufu ve adaletli yönetimi, ranta değil halka çalışan sistemi anlatarak kazanmak, öne çıkmak mecburiyetiyiz. Bunu yapacak olanlar, sizlersiniz, bizleriz. Seçimlere Yeniden Refah Partisi olarak 81 il ve 922 ilçemizde kendi adaylarımızla katılacağımızı ilan ettik. Bu seçimde belediye başkanları, büyükşehir ve ilçe belediye meclisi üyesi, il genel meclisi adaylarımız olacak. Her birinde en iyilerimizi öne çıkarmalıyız."

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        #Yeniden Refah Partisi
        #Son dakika haberler
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