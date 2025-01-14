Yenidoğan davası sürüyor! Duruşma savcısının değiştirilmesi talebine ret

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam ediliyor. Duruşma saat 10.45'te başladı.

AVUKATLARIN BEYANLARI ALINIYOR

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu.

Saat 10.45'te başlayan duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Yenidoğan davasının dünkü duruşmasında sanık avukatlarının, duruşma savcısının değiştirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.