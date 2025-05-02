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        Haberler Gündem Güncel Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bir gece hizmet vermeyecek | Son dakika haberleri

        Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı bir gece hizmet vermeyecek

        Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 22:32 Güncelleme: 02.05.2025 - 22:50
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        Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı hizmet vermeyecek
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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