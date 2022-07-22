Son dakika: Yerebatan Sarnıcı açılıyor! Yerebatan sarnıcı ne zaman, hangi tarihte açılacak? Yerebatan Sarnıcı restore mi oldu, edildi?

Yerebatan Sarnıcı bugün törenle açılıyor 0:00 / 0:00

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2017'de başlayan restorasyon çalışmalarının sona ermesinin ardından hafta sonu itibariyle ziyaretçilere kapılarını açması beklenen tarihi Yerebatan Sarnıcı, bu akşam düzenlenecek olan törenle açılacak. Bugün düzenlenecek törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılması bekleniyor.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 21, 2022

Yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan olan Yerebatan Sarnıcı, yarından itibaren ise ziyaretçilere açılmış olacak.