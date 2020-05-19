Yerel bir gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı - KIRKLARELİ

AA

Haftalık yayın hayatına bugün başlayan Günaydın gazetesi, ücretsiz maske dağıtma kararı aldı. Gazeteyle birlikte okurlara ücretsiz maske veriliyor.Gazetenin imtiyaz sahibi Faruk Dal, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yayılmaması için vatandaşlara gazeteyle birlikte maske dağıtmaya başladıklarını söyledi.İlk etapta vatandaşlara bin maske dağıtacaklarını belirten Dal, "Bazı vatandaşlarımızın sokaklarda maskesiz gezdiğini fark ettik. Biz de yayın hayatımızın ilk gününde 'topluma nasıl faydamız olur' diye düşündük. Maske dağıtmaya karar verdik. Bu hizmetimizle hem devletimize hem de vatandaşlarımıza fayda sağladığımızı düşünüyorum." dedi.