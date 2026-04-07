Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçları doğaya renk kattı

Adıyaman'da binlerce dekarlık alanda ekili badem ağaçları baharın gelmesiyle çiçeklendi.



Merkeze bağlı köyler ile Kahta, Samsat ve Besni ilçelerinde yoğunlaşan badem bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla birlikte beyaza büründü.



Vatandaşlardan Zeynal Karasu, Adıyaman’ın badem üretiminde öne çıkan iller arasında yer aldığını söyledi.



İlkbaharla birlikte bahçelerin beyaza büründüğünü ifade eden Karasu, "Bu yıl yağışlar oldukça iyi geçti. İlimiz için güzel bir rekolte bekliyoruz. İnşallah don olayı yaşanmazsa umutluyuz." dedi.

