Adıyaman'da kuyuya düşen keçi kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuyuya düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Tecirli köyünde hayvan otlatan S.K. keçisinin kuyuya düştüğünü fark etti. İhbarla bölgeye Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ip teknikleriyle keçiyi düştüğü kuyudan çıkardı. Hayvan sahibi, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

