Ağrı ve Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Ağrı ve Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı.



Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü Ağrı'da, dağlar beyaza büründü.



Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede, Aladağlar, Kösedağ ve yüksek rakımlı yerlerde güzel manzaralar oluştu.



Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve karların erimeye başladığı köyler dronla görüntülendi.



- Kars



Kars'ın Sarıkamış ilçesini çevreleyen dağlar da beyaz örtüyle kaplandı.



Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği kentte, bahara rağmen kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 2 metreye ulaştı.



Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesinden görüntülenen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber, 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağı ile Kumru Tepe ve 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan Dağı'nın karla kaplı hali güzel görüntü oluşturdu.

