Ağrı'da, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele toplantısı yapıldı. Ağrı Adliyesi'nde, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kumar suçlarına yönelik "Bilgilendirme Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. Kentte söz konusu suçların engellenmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, ilgili bürolardan sorumlu Cumhuriyet savcıları ve kolluk personeli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.