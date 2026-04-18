Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Ağrı'da 307 ahırdan oluşan hayvancılık merkezi inşasında sona yaklaşıldı

        Ağrı'da 307 ahırdan oluşan hayvancılık merkezi inşasında sona yaklaşıldı

        Ağrı'da şehir merkezindeki ahırların dışarıya taşınarak, modern, hijyenik ve entegre hayvancılık alanı oluşturulması amacıyla yapımı sürdürülen 307 ahırlık merkezin inşasında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 12:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilik ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle il merkezine bağlı Baloluk ve Bölükbaşı köyleri yakınlarında 2021'de temeli atılan "Ahırlar Projesi" bölgesinde, 307 ahır ünitesi ve 3 veteriner binasının inşası sürüyor.


        Şehir içindeki ahırların kaldırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, daha modern ve profesyonelce hayvancılık yapılması amacıyla hayata geçirilen proje tamamlandığında, yaklaşık 10 bin büyükbaş hayvan bu ahırlarda barınacak.

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve beraberindekilerle inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Vali Bozkurt, gazetecilere, Türkiye'deki en büyük hayvancılık projelerinden birinin Ağrı'da yapıldığını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.

        İnşaatın sonuna yaklaştıklarını belirten Bozkurt, "Bununla birlikte yapılacak sosyal donatılarla tabiri caizse Ağrı ilimizin yeni hayvancılık üssü olacak bir tesisin çalışmalarını yerinde incelemek için bir aradayız. Ülkemizde özellikle 'asrın felaketi' olarak adlandırdığımız deprem bölgesindeki geceli gündüzlü çalışmalarıyla herkesin takdirini kazanan Kentsel Dönüşüm Başkanımız Hakkı Bey kardeşimiz bugün ilimize teşrif ettiler." diye konuştu.

        Bozkurt, ahırların 25, 50 ve 75 büyükbaş kapasiteli olmak üzere farklı tiplerde yapıldığını anlattı.

        Yıl sonuna doğru hayvancılık üssünü Ağrı'ya kazandıracaklarını dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

        "Çok büyük bir tesis, bölgeye ve ülkemize hitap edecek. Özellikle Ağrı ilimizin tarımsal ve hayvancılık alanındaki gelişimine, modern üretim anlamındaki kapasitesine de büyük katkılar sağlayacak. Bu güzel yatırımın ilk başlarda planlanmasından bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza hassaten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün kendileriyle de görüştük. Hakkı başkanla birlikte bilgiler arz ettik. İnşallah tesisin bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili bizlere talimatları oldu."

        Bozkurt, kentin yüzölçümü olan 11 milyon dekarın 8,8 milyonunun hayvancılık ve tarıma elverişli olduğunu belirterek, bu hayvancılık üssü projesinin büyük bir yatırım olduğunu söyledi.


        Şehir merkezindeki ahırların bölgeye taşınmasıyla çevre, insan sağlığı ve hijyen açısından önemli bir adım atılmış olacağını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın hayvancılık alanında yapmış olduğu en önemli yatırımlardan biri, belki de ilki Ağrı ilimize bu sayede kazandırılmış olacak. Çok yakın bir zamanda, önümüzdeki mayıs içerisinde bu tesisin 25, 50 ve 75 büyükbaş kapasiteli olmak üzere, ödeme planlarını da en uygun şekilde ilan edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımızı düşünen, her zamanki vatandaş odaklı anlayışımızı burada da yansıtmış olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?

        Benzer Haberler

        Diyadin'de öğretmenlerle eğitim toplantısı yapıldı
        Diyadin'de öğretmenlerle eğitim toplantısı yapıldı
        Diyadin'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
        Diyadin'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
        Ağrı'da 307 ahırlık hayvancılık üssü hayata geçiyor
        Ağrı'da 307 ahırlık hayvancılık üssü hayata geçiyor
        Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için Ağrı, Erzincan ve Ka...
        Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için Ağrı, Erzincan ve Ka...
        Ağrı'daki dağların karla kaplı dorukları görsel şölen sunuyor
        Ağrı'daki dağların karla kaplı dorukları görsel şölen sunuyor
        Patnos'ta öğrencilerin gelişimi yerinde inceleniyor
        Patnos'ta öğrencilerin gelişimi yerinde inceleniyor