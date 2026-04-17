Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için Ağrı, Erzincan ve Kars'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş'ta bir okula yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi için Ağrı, Erzincan ve Kars'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.



Ağrı'da cuma namazı çıkışında Merkez Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.



- Erzincan



Erzincan'da da cuma namazının ardından Terzibaba Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.



Cenaze namazına, Vali Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



- Kars



Kars'ta da Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi öncülüğünde cuma namazının ardından Fethiye ve Işıklı camilerinde bir araya gelen grup, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.



Namazın ardından öğretmenler, sendika üyeleri ve vatandaşların, okullardaki şiddete karşı başlattığı yürüyüş Hükümet Konağı önünde sona erdi.



Yürüyüşün ardından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na gelen grup, saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler ve meslektaşları ile tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Katılımcıların anıta karanfil bırakmasıyla etkinlik sona erdi.



Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Başkanı Ozan Ağadedeoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, ülkeyi derinden üzen, eğitim camiasını hayretler içerisinde bırakan olaylar yaşadıklarını söyledi.



Bu tür saldırıları Türkiye'de görmediklerini, daha çok ABD'de meydana geldiğini belirten Ağadedeoğlu, "Biz bakanlıkların koordinasyonu içerisinde bunu çözeceğine inanıyoruz. Umarız ki bundan sonra bu tür elim olaylar ve acılar yaşamayız." dedi.

