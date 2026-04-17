        Kahramanmaraş'ta bir okula yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi için Ağrı, Erzincan ve Kars'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için Ağrı, Erzincan ve Kars'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kahramanmaraş'ta bir okula yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi için Ağrı, Erzincan ve Kars'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Ağrı'da cuma namazı çıkışında Merkez Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

        - Erzincan

        Erzincan'da da cuma namazının ardından Terzibaba Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Cenaze namazına, Vali Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Kars

        Kars'ta da Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi öncülüğünde cuma namazının ardından Fethiye ve Işıklı camilerinde bir araya gelen grup, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

        Namazın ardından öğretmenler, sendika üyeleri ve vatandaşların, okullardaki şiddete karşı başlattığı yürüyüş Hükümet Konağı önünde sona erdi.

        Yürüyüşün ardından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na gelen grup, saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler ve meslektaşları ile tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

        Katılımcıların anıta karanfil bırakmasıyla etkinlik sona erdi.

        Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Başkanı Ozan Ağadedeoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, ülkeyi derinden üzen, eğitim camiasını hayretler içerisinde bırakan olaylar yaşadıklarını söyledi.

        Bu tür saldırıları Türkiye'de görmediklerini, daha çok ABD'de meydana geldiğini belirten Ağadedeoğlu, "Biz bakanlıkların koordinasyonu içerisinde bunu çözeceğine inanıyoruz. Umarız ki bundan sonra bu tür elim olaylar ve acılar yaşamayız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Zengin cesareti
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
        Ağrı'daki dağların karla kaplı dorukları görsel şölen sunuyor
        Patnos'ta öğrencilerin gelişimi yerinde inceleniyor
        Patnos'ta okullarda güvenlik önlemleri artırıldı
        Son 66 yılın en yüksek kış yağışını alan Ağrı'da karla mücadele sürüyor
        Ağrı'da vatandaşlar imece usulü fidan dikerek geleceğe nefes oluyor
        Diyadin'de okul güvenliği masaya yatırıldı
