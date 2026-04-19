Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Fakırcalı Mahallesi'nde M.Ö.'ye (57) ait arazide kesim yapan Telat Öztürk'ün (51) üzerine kestiği ağaç devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Arazi sahibi M.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.