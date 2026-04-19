        Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Fakırcalı Mahallesi'nde M.Ö.'ye (57) ait arazide kesim yapan Telat Öztürk'ün (51) üzerine kestiği ağaç devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Arazi sahibi M.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        Papa'dan Trump'a yanıt
        Papa'dan Trump'a yanıt
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        beIN Trio'dan Gençlerbirliği - Galatasaray yorumları
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Kartal, Samsun'a konuk oluyor
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Genç kadını bilezikleri için öldürdüler!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!

        Yolu kısaltmak isterken apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti Cansı...
        Yolu kısaltmak isterken apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti Cansı...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Antalya Diplomasi Forumu değerle...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Antalya Diplomasi Forumu değerle...
        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Antalya Diplomasi Forumu'nun önemin...
        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Antalya Diplomasi Forumu'nun önemin...
        Kavga eden sokak köpeklerine tüfekle ateş edip bir köpeği öldürdü
        Kavga eden sokak köpeklerine tüfekle ateş edip bir köpeği öldürdü
        Büyükşehir'den Alanya'nın geleceğine 3,7 milyar liralık yatırım
        Büyükşehir'den Alanya'nın geleceğine 3,7 milyar liralık yatırım
        Turunç Masa'da 1 ayda 15 bin başvuru çözüldü
        Turunç Masa'da 1 ayda 15 bin başvuru çözüldü