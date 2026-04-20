Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 23 Nisan Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, dün Kasımpaşa ile Süper Lig'de yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
