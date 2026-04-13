Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Polis Korosu'ndan "Halita" konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Polis Korosu tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında "Halita" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Polis Korosu'ndan "Halita" konseri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Polis Korosu tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında "Halita" konseri düzenlendi.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Antalya DOB sanatçıları ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polis Korosu sahne aldı.

        Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği enstrümanlarının bir araya getirildiği konserde, Doğu'nun köklü ezgileri, Batı'nın çok sesli armonileriyle iç içe geçerek izleyicilere etkileyici bir müzikal deneyim sunuldu.

        Konserde, Antalya DOB solist sanatçısı tenor M. Burak Pektaş, kontrbas sanatçısı Pelin Atay, klarnet sanatçısı J. Nilay Canca, arp sanatçısı Senem Çine ve perküsyonda bale sanatçısı Cenk T. Şahinalp görev aldı.

        Perküsyon sanatçısı Burak Tortop, kaval, zurna ve sipsi sanatçısı Öğretim Görevlisi Dr. Ali Bedel, kabak kemane ve kamanca sanatçısı A. Tolga Yaşkaya ve bağlama sanatçısı Öğretim Görevlisi Dr. Halis Işık sanatçılara eşlik etti.

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü solistleri ve korosu da performanslarıyla gecede yer alırken, dansçılar Öğretim Görevlisi Berrak E. Yücel ve Erdem Kaşlıoğlu ise sahneye görsel bir zenginlik kattı.

        "Halita" konserinin repertuvarı, marşlardan halk türkülerine, klasikleşmiş Türk Sanat Müziği eserlerinden Zeybeklere uzanan geniş bir yelpazeden oluştu.

        Konseri, Vali Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Vali Yardımcıları Hulusi Arat ve Salih Yüce, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Antalya DOB Müdürü Özgür Aslan ve emniyet müdür yardımcıları da izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
