Antalya'da akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürülürken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kemer-Kumluca D-400 kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tankerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Öte yandan, uzman ekiplerce söndürme çalışması yapılırken, yola sızan yakıtın temizlenmesinin ardından ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.