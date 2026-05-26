        Antalya'da bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi sürüyor

        Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde kurban hazırlıkları kapsamında bıçak bileme ustalarının mesaisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kent merkezinde bıçakçılık yapan 66 yaşındaki Mehmet Şakar, AA muhabirine, dedesi ve babasının da aynı mesleği yaptığını, kendisinin ise 7 yaşında babasının yanında işe başladığını söyledi.

        Mesleği yıllardır sürdürdüğünü belirten Şakar, bayram öncesinde satır ve bıçak bileme işlemlerinin arttığını ifade etti.

        Normal günlerde yaklaşık 30 ila 40 bıçak bilediğini anlatan Şakar, Kurban Bayramı öncesinde bu sayının günlük 250-300'e kadar çıktığını kaydetti.

        Şakar, "Kurban Bayramı veballi bir iştir. Bıçak bileme işini bilene yaptırsınlar. Bilhassa kurbanını kendi kesecek olanlar özellikle işini temiz yaptırsınlar." dedi.

        Öte yandan, bıçakçılarda satır ve kesim ekipmanlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
