Antalya'da bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi sürüyor

Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde kurban hazırlıkları kapsamında bıçak bileme ustalarının mesaisi devam ediyor.



Kent merkezinde bıçakçılık yapan 66 yaşındaki Mehmet Şakar, AA muhabirine, dedesi ve babasının da aynı mesleği yaptığını, kendisinin ise 7 yaşında babasının yanında işe başladığını söyledi.



Mesleği yıllardır sürdürdüğünü belirten Şakar, bayram öncesinde satır ve bıçak bileme işlemlerinin arttığını ifade etti.



Normal günlerde yaklaşık 30 ila 40 bıçak bilediğini anlatan Şakar, Kurban Bayramı öncesinde bu sayının günlük 250-300'e kadar çıktığını kaydetti.



Şakar, "Kurban Bayramı veballi bir iştir. Bıçak bileme işini bilene yaptırsınlar. Bilhassa kurbanını kendi kesecek olanlar özellikle işini temiz yaptırsınlar." dedi.



Öte yandan, bıçakçılarda satır ve kesim ekipmanlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

