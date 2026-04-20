Antalya'da yarığa düşen köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kayalıklardaki yarığa düşen köpek ve 6 yavrusu ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.



Mavikent Mahallesi Korsan Koyu bölgesinde karavanıyla tatil yapan Bülent Ovacıkbaşı, bakımını üstlendiği köpek ve 6 yavrusunun düştükleri yarıkta mahsur kaldığını fark etti.



Kendi imkanıyla köpekleri kurtaramayan Ovacıkbaşı, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, diğer yandan sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak yardım istedi.



İhbar üzerine AKUT ve Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ekipleri bölgeye gitti.



Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla köpek ve yavrularını bulundukları yerden çıkardı.

