        Antalya'da yarığa düşen köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

        Antalya'da yarığa düşen köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde kayalıklardaki yarığa düşen köpek ve 6 yavrusu ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Giriş: 20.04.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Mavikent Mahallesi Korsan Koyu bölgesinde karavanıyla tatil yapan Bülent Ovacıkbaşı, bakımını üstlendiği köpek ve 6 yavrusunun düştükleri yarıkta mahsur kaldığını fark etti.

        Kendi imkanıyla köpekleri kurtaramayan Ovacıkbaşı, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, diğer yandan sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak yardım istedi.

        İhbar üzerine AKUT ve Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ekipleri bölgeye gitti.

        Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla köpek ve yavrularını bulundukları yerden çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Perdeleri tutuşturup evi kundakladılar! İki sevgili hayatını kaybetti!
        Arazi satışında sert düşüş
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Kepez'in projelerine birincilik ve ikincilik ödülü
        Kepez'in projelerine birincilik ve ikincilik ödülü
        Kepez'de 12 yıl sonra er meydanı kuruldu: 984 pehlivan kıyasıya mücadele et...
        Kepez'de 12 yıl sonra er meydanı kuruldu: 984 pehlivan kıyasıya mücadele et...
        Kemer'de zabıtadan restoran ve kafe denetimi
        Kemer'de zabıtadan restoran ve kafe denetimi
        Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü
        Antalya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü
        Alanya'da 5 ülkeden 97 öğrenci mehter marşlarıyla karşılandı
        Alanya'da 5 ülkeden 97 öğrenci mehter marşlarıyla karşılandı
        Sevgililerin öldüğü kundaklamaya ilişkin 2 ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Sevgililerin öldüğü kundaklamaya ilişkin 2 ağırlaştırılmış müebbet talebi