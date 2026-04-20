        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kepez'in projelerine birincilik ve ikincilik ödülü

        Kepez Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Belediyecilik Proje Ödülleri'nde iki ayrı kategoride başarı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin öğrencilere ve gençlere yönelik geliştirdiği Öğrenci Kent Lokantası projesi "İyi İletişim ve Halkla İlişkiler" kategorisinde birincilik ödülü alırken, "Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları" kategorisinde Mimar Sinan Akademi projesi ise ikincilik ödülü kazandı.


        Ödülleri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e, Burdur Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkan Vekili Ali Orkun Ercengiz takdim etti.

        Toplam 22 üye belediyeden 72 projenin başvurduğu yarışmada, projeler 5 farklı kategoride değerlendirildi. Değerlendirme süreci, Akdeniz Üniversitesi akademik kadrosu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


        Kocagöz, bu projelerle gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

