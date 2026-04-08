Ardahan ve Tunceli'de kar etkili oldu
Giriş: 08.04.2026 - 23:21
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.
Kısa sürede evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar, yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüştü.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
Yağış sonrası evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri