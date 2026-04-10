Ardahan-Şavşat kara yolu tır geçişine açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.



Bölgede etkili olan kar ve tipi özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.



Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, tipinin dinmesinin ardından ekipler çalışma yaptı.



Yoğun çalışmanın ardından yol tırların geçişine de açıldı.



Ekipler, yolda ulaşımın normale döndüğünü ancak sürücülerin tedbiren zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

