Ardahan-Şavşat kara yolu tır geçişine açıldı
Yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Bölgede etkili olan kar ve tipi özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, tipinin dinmesinin ardından ekipler çalışma yaptı.
Yoğun çalışmanın ardından yol tırların geçişine de açıldı.
Ekipler, yolda ulaşımın normale döndüğünü ancak sürücülerin tedbiren zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.