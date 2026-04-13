        Ardahan Haberleri Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

        Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

        Şiddetli tipi nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi düşerken, soğuk havanın da etkisiyle yollarda buzlanma meydana geldi.

        Ardahan'ı Artvin ve Posof ilçesine bağlayan kara yollarında bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Karayolları ve ilgili ekipler, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

