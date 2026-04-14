        Ardahan'da yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Günlerdir etkili olan yoğun kar nedeniyle kent kırsalı beyaza büründü.


        Olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak, Hanak ilçesine bağlı Serinkuyu köyüne indi.

        Köydeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karla kaplı yerleşim yerine gelen vaşağın bir süre evin çevresinde yiyecek aradığı görülüyor.

        Dağların tamamen karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu
        Ardahan'da kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu
        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
        Ardahan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
        Çıldır hayvan pazarı faaliyete geçiriliyor
        Çıldır hayvan pazarı faaliyete geçiriliyor
        Kar nedeniyle ev ve ahır çöktü
        Kar nedeniyle ev ve ahır çöktü
        Ardahan'a kış geri geldi
        Ardahan'a kış geri geldi