Ardahan'da yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasında

Ardahan'da karlı arazide yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen bir vaşak, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Günlerdir etkili olan yoğun kar nedeniyle kent kırsalı beyaza büründü.





Olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kalan nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak, Hanak ilçesine bağlı Serinkuyu köyüne indi.



Köydeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karla kaplı yerleşim yerine gelen vaşağın bir süre evin çevresinde yiyecek aradığı görülüyor.



Dağların tamamen karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.



