        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı | Mardin haberleri | Son dakika haberleri

        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!

        Mardin'de, Süper Amatör Lig'de Kızıltepe 47 Spor, Derikspor karşılaşmasında golün ardından futbolcu Yusuf Çiftçi'nin kafasına tekme atıp elmacık kemiğini kıran Sedat Korul tutuklandı. Kulübü, Korul'un süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!

        Mardin'de, Kızıltepe İlçe Stadı'nda 12 Nisan’da Kızıltepe 47 Spor ile Derikspor karşılaştı. Derikspor'un, Cihan Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçın ilerleyen dakikalarında hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı kararı verdi.

        ÖNCE DİZİNE SONRA BAŞINA TEKME

        DHA'daki habere göre Deriksporlu oyuncu Beşir Dağlık'ın penaltı atışını gole çevirmesinin ardından Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi'nin önce dizine, yere düşmesinin ardından da başına tekme attı.

        OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

        Korul, kırmızı kart ile oyun dışı kalırken yaralanan Çiftçi, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maç, Derikspor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

        TEKME ATAN OYUNCU TUTUKLANDI

        Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Korul, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Elmacık kemiği kırılan Çiftçi'nin ise tedavisi hastanede sürüyor.

        "SÜRESİZ OLARAK KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR"

        Kızıltepe 47 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sedat Korul’un süresiz kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Kulübümüzün etik değerleri, disiplin anlayışı ve spor kültürüne aykırı davranışları nedeniyle; futbolcumuz Sedat Korul, yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.

        Kızıltepe 47 Spor Kulübü olarak, saha içinde ve dışında her zaman dostluğu, kardeşliği ve centilmenliği ön planda tutmayı hedefliyoruz. Formamızı taşıyan her bireyin bu sorumlulukla hareket etmesi kırmızı çizgimizdir. Yaşanan bu müessif olayın derin üzüntüsünü paylaşıyor, benzer durumların bir daha tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Trump: İran ile savaş bitmeye çok yakın
        Trump: İran ile savaş bitmeye çok yakın
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!