Gözünüzü gökyüzünden ayırmayın! Tutulma, meteor yağmuru ve daha fazlası... 2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
2026’nın ilk aylarında gökyüzü meraklıları önemli olaylara tanıklık etti. Ancak asıl büyük gösteri şimdi başlıyor. Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmuru, gezegen hizalanmaları ve süper aylar gökyüzünde adeta görsel bir şölen sunacak. Eğer gökyüzüne bakmak için bir sebep arıyorsanız, takviminize not etmeniz gereken tarihleri listeledik.
YILIN İLK AYLARINDA BİRBİRİNDEN ETKİLEYİCİ OLAYLAR YAŞANDI
2026 yılının Ocak ayında ‘’Süper Ay’’ olayı yaşanırken, Şubat ayında altı gezegenin hizalanması olayı gerçekleşti. Mart ayında ise ‘’kanlı ay’’ olarak bilinen tam ay tutulması yaşandı.
Asıl göz alıcı olay ise yıl ortasında gerçekleşecek tam güneş tutulması olacak. Bu tutulma, 1999’dan bu yana ilk kez Avrupa anakarasını tam tutulma hattına sokacak.
Ayın olmadığı Perseid meteor yağmuru ve birçok gezegenin hizalanması da önümüzdeki aylarda gerçekleşecek.
8-9 Haziran: Venüs-Jüpiter kavuşumu
8 ve 9 Haziran akşamlarında, gökyüzünün en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, batı ufkunda adeta birbirine değecek kadar yaklaşacak. Aralarındaki mesafe yalnızca yaklaşık 1 derece olacak. Güneş battıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca Merkür de yakınlarında görülebilecek.
Venüs ve Jüpiter 8 ve 9 Haziran’da birbirlerine en yakın konumda olacak olsa da bu ikili sonraki günlerde de dikkat çekici bir görüntü sunmaya devam edecek.
Gösteri sadece bu iki günle sınırlı değil. 17 Haziran’ı takviminize işaretleyin. Bu tarihte ikiliye Merkür ve ince hilal şeklindeki Ay da katılacak ve gökyüzünde kusursuz bir hizalanma oluşacak.
7 Ağustos: Ay, Ülker yıldız kümesini ‘’yutuyor’’
7 Ağustos’ta gece yarısından sonra yükselen ay, Ülker (Pleiades) yıldız kümesinin önünden geçerek yıldızları tek tek gizleyecek. Şafak yaklaşırken yıldızlar yeniden görünmeye başlayacak. Merkür, Mars ve Satürn de şafak öncesi gökyüzünde görülebilecek.
Gizlenme olarak bilinen bu yıldız yutma olayı, ABD’nin büyük bir bölümünde görülebilir. Bu fenomen, gök cisimlerinin kesin boyutlarını, konumlarını ve hareketlerini ölçmelerine olanak tanır.
27 Ekim’de gün batımından kısa bir süre sonra Ay’ın Pleiades’i takımyıldızını örtüşünü tekrar gözlemleyebilirsiniz.
12 Ağustos: Tam güneş tutulması
2026’nın zirve anı şüphesiz bu tutulma. 12 Ağustos’ta gerçekleşecek tam Güneş tutulması, Avrupa’nın büyük bölümünü 1999’dan bu yana ilk kez tam tutulma hattına sokacak.
Ay’ın Güneş’i tamamen kapattığı o kısa anlarda gündüz yerini alacakaranlığa bırakacak. Bu büyüleyici an yalnızca 1–2 dakika sürse de, etkisi uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Tutulmanın tamamı yaklaşık beş saat sürecek.
Önemli bir not: Tam tutulma anı dışında Güneş’e mutlaka özel filtrelerle bakılması gerekiyor.
12-13 Ağustos: Perseid meteor yağmurunun zirvesi
Ağustos geceleri bu yıl çok daha özel. Perseid meteor yağmuru, yeni ay evresine denk geldiği için 12-13 Ağustos tarihlerinde gökyüzü tamamen karanlık olacak. Bu da saatte yaklaşık 80-90 meteor görme ihtimalini artırıyor.
En iyi izleme zamanı gece yarısından sonra şafak vaktine kadar olan saatler. Parlak ‘’ateş topları’’ gökyüzünü aniden aydınlatabilir.
25 Kasım: Sonbaharın süper ayı
Yılın ikinci süper ayı 25 Kasım’da doğacak. Ufka yakınken daha büyük ve turuncu görünen Ay, gün batımıyla birleşince kartpostallık manzaralar oluşturacak.
Kasım dolunayı geleneksel olarak ‘’kunduz ayı’’ ya da ‘’don ayı’’ olarak anılıyor.
23 Aralık: Yılın en büyük süper ayı
Yılın en yakın ve en büyük görünen süper ayı, 23 Aralık'ta gökyüzünü aydınlatacak. "Soğuk ay" olarak bilinen bu ay, özellikle akşam saatlerinde oldukça etkileyici olacak.
Karanlık çöktükten sonra izlenecek tek gösteri bu değil. Jüpiter ve Mars, gece yarısından hemen önce Ay’ın yakınında görülebilecek. Satürn de gün batımından sonra batı ufkunda yerini alacak.
Aralık sonu: Gezegenlerin görsel şöleni
2026, başladığı gibi bitiyor: muhteşem bir gezegen hizalanmasıyla. Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn ve Neptün, aynı zaman diliminde gökyüzünde yer alacak. Ay ise bu gezegenlerin arasında dolaşacak.
Şafak sökmeden önce Satürn ve Neptün batarken, Venüs güneş doğmadan önce ikinci bir gezegen hizalanması oluşturacak.
Yıl sonuna kadar gezegenlerin geçit törenini izleyebilirsiniz. Ancak 25 ve 26 Aralık günleri özellikle etkileyici olacak. Mars, Jüpiter ve hilal şeklindeki Ay, gökyüzünde çapraz bir hat oluşturacak ve şafak sökene kadar bu şekilde ilerleyecek.
Haber kaynak: National Geographic
Fotoğraf kaynak: istock