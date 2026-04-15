Gözünüzü gökyüzünden ayırmayın! Tutulma, meteor yağmuru ve daha fazlası... 2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda

8-9 Haziran: Venüs-Jüpiter kavuşumu

8 ve 9 Haziran akşamlarında, gökyüzünün en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, batı ufkunda adeta birbirine değecek kadar yaklaşacak. Aralarındaki mesafe yalnızca yaklaşık 1 derece olacak. Güneş battıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca Merkür de yakınlarında görülebilecek.

Venüs ve Jüpiter 8 ve 9 Haziran’da birbirlerine en yakın konumda olacak olsa da bu ikili sonraki günlerde de dikkat çekici bir görüntü sunmaya devam edecek.

Gösteri sadece bu iki günle sınırlı değil. 17 Haziran’ı takviminize işaretleyin. Bu tarihte ikiliye Merkür ve ince hilal şeklindeki Ay da katılacak ve gökyüzünde kusursuz bir hizalanma oluşacak.