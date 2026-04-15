Aksaray'da olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 66 Cadde'deki tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Dayısını öldüren Bülent O.

DAYISINI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

12 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası Bülent O. (43), iddiaya göre; alkol aldıktan sonra teyzesi Kadriye Ok'u telefonla arayıp, dayısı olan eski kayınpederi İsmail Ok'u (79) öldüreceğini söyledi.

Evinin kapısına sıkılan 24 mermiden 1'i, İsmail Ok'un başına isabet etti.

EVİN ANTRESİNE ÇIKTI

DHA'daki habere göre bunun üzerine Kadriye Ok da kardeşi İsmail Ok'u arayıp, durumu anlattı. Gelen telefonla uyanan ve yatağından kalkan İsmail Ok, antreye çıktı.

KAPIYA 24 KEZ ATEŞ ETTİ

Bu sırada eve gelen Bülent O., kapalı olan kapıya 24 el ateş etti. Kapıdan geçen mermilerden biri başına saplanan İsmail Ok, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Eşi Sami Ok, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Ok, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bülent O. da gözaltına alındı.

"KANLAR İÇİNDE YATIYORDU"

Yaşadığı olayı anlatan Saime Ok (67), "Biz evde yatıyorduk. Saat 01.00 sıralarında eşimi, kız kardeşi Kadriye telefonla aradı. Kadriye, eşime, 'Eski damadın Bülent O., oraya gelecek. Kesinlikle dışarı çıkma' dedi. Eşim, telefonla konuşması bitince yatak odasından evin giriş kısmına antreye çıkıp lambayı yaktı. O sırada silah sesleri geldi. Antreye geldiğimde eşim kanlar içinde yerde yatıyordu" dedi.

"1.5 ŞARJÖR KULLANMIŞ"

İsmail Ok'un yeğeni Hüseyin Doğan ise "Bülent O., önce Kadriye teyzemi arıyor. 'Dayımı vuracağım' diyor. Dayım İsmail Ok'u da teyzem telefonla uyarıyor. 'Çıkma dışarı' diyor. Dayım telefondan sonra antrenin lambasını açıp, bekliyor. Ondan sonra gelip ateş ediyor. 1.5 şarjör kullanmış" diye konuştu.

"EŞİMDEN BENİ AYIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Dayısı İsmail Ok'u öldüren Bülent O.'nun, yapılan testinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. İlk eşi Iraz'dan boşanan Bülent O.'nun ikinci bir evlilik yaptığı ve bu evliliğinden de 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Bülent O., ilk ifadesinde, "Eşim Iraz'dan beni ayırdığı için öldürdüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent O., gazetecilerin, 'Pişman mısınız' sorusuna "Pişmanım" diyerek cevap verdi.