Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni 35 yaşındaki Heves Güzel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede Güzel'in 6 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talep edildi
Giriş: 15 Nisan 2026 - 07:23
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Heves Güzel (35) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamede Güzel'in müstehcen videolar çektiği belirtildi.
Heves Güzel hakkında müstehcenlik suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
Güzel, şubat ayında İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli ile birlikte gözaltına alınmıştı. Heves Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik hapla, uyuşturucu ele geçirilmişti.
