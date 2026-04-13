Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Ardahan ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bazı köy yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.



Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 33 köy yolundan 21'i İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu açıldı.



Ekipler, kapalı bulunan diğer köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Ardahan'da ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.



İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

