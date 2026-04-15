Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Kent genelinde aralıklarla devam eden kar ve rüzgarın etkisiyle oluşan tipi, özellikle Hanak ilçesinde etkisini artırdı.



İlçeye bağlı Çat ve Karakale grup köy yollarında görüş mesafesi düşerken, yoğun buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

