Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır trafiğine yeniden açıldı

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı zaman zaman aksatıyor. Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde 12 Nisan'da karla mücadele çalışması yapıldı. Kara yolu, karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından yeniden tırların geçişine açıldı. Yetkililer, bölgede hava koşullarının zaman zaman etkisini sürdürebileceğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

