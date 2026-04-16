        Ardahan Üniversitesi'nde "GOSB Teknopark Girişim Ofisi" açılacak

        Ardahan Üniversitesi'nde "GOSB Teknopark Girişim Ofisi" açılacak

        Ardahan Üniversitesi'nde açılışı yapılacak Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark Girişim Ofisi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Giriş: 16.04.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Mustafa Kerimov Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, girişim ofisinin, ileride teknoparka dönüşebilecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Üniversite bünyesinde kurulmasının akademisyenler, öğrenciler ve şehirde fikir üreten herkes için önemli fırsatlar sunacağına, üniversitenin girişimcilik çalışmalarına ev sahipliği yapacağını dile getiren Emiroğlu, fikir sahibi gençlerin ve girişimcilerin burada projelerini geliştirerek şirketleşme imkanı bulabileceğini anlattı.

        Emiroğlu, şunları kaydetti:

        "İleride Teknoparka dönüşecek bir hamlenin bizimle başlaması üniversitemiz, bölgemiz ve şehrimizin kalkınması için önemli bir adım. Dolayısıyla fikri olan gençler, öğrenciler, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi burada hayata geçirip bunu bir ürüne dönüştürüp şirketleşerek başka yerlere satma imkanı elde edeceksiniz. İşte bu girişimler belki burada göçü durduracak, insanların kendi yerinde firmasını kuracağı ve düşüncelerini ürüne dönüştüreceği bir imkan hazırlayacak."

        GOSB Teknopark AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci de Ardahan'da kurulacak girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hızlandırma programları ve çeşitli çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

        Gebze ile Ardahan arasında teknoloji odaklı bir işbirliği hedeflediklerini, gençlerin, akademisyenlerin ve iş insanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelmesinin önemine işaret eden Çemberci, "Bizleri inşallah bir araya gelerek, el ele vererek Gebze'den Ardahan'a teknoloji koridorunu birlikte kuracağız. Bu konuda son derece motivasyonumuz yüksek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti araştırma ve geliştirmeyi destekleyen bir takım programlar kullanıyor ama buna bizim mukabele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Akademisyenler, öğrenciler, kamu kurumlarının temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı program, çeşitli sunumlarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
