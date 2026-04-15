        Ardahan'da meyvecilik geliştirilecek

        GÜNAY NUH - Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden Ardahan'da meyve üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Altınhasat Model Meyveciliği Projesi" kapsamında üreticilere doğru budama ve aşılama eğitimi verilerek sektörün canlandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Ardahan'da meyvecilik geliştirilecek

        GÜNAY NUH - Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden Ardahan'da meyve üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Altınhasat Model Meyveciliği Projesi" kapsamında üreticilere doğru budama ve aşılama eğitimi verilerek sektörün canlandırılması hedefleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde verilen eğitimin ilk aşaması Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesinde düzenlendi.

        Camilerden yapılan anonsun ardından belirlenen bahçede üreticilere meyve ağaçlarında budama, aşılama ve bahçe bakımı konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

        Projeyle, bölgede yıllık yaklaşık 600 ton olan meyve üretiminin artırılması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi, il dışına ve başta Gürcistan olmak üzere yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.


        Tarım ve Orman İl Müdürü Harun Akıllı, AA muhabirine, Posof ve Çıldır ilçesinin Kurtkale bölgesinin ılıman iklime sahip olması dolayısıyla burada meyveciliği geliştirmek istediklerini söyledi.

        Eğitimin ilk aşamasının Çıldır'da ardından Posof'ta yapılacağını dile getiren Akıllı, "Bu çalışmada, üreticilerimize budama, hastalıklarla mücadele, aşı uygulaması ile ilgili genel bilgi aktarımı yapılıyor. Eğitimler verimli geçiyor. Üreticilerimiz konuyla gayet yakından ilgililer. İdeal iklime sahip olan Çıldır ve Posof ilçelerimizde yapacağımız bu eğitim örnek olacak." dedi.

        Akıllı, eğitime katılan her üreticiye teşvik amaçlı budama makası, aşı macunu ve testereden oluşan malzeme seti hediye ettiklerini belirtti.


        Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan Abdurrahman Bozkurt da eğitimlerin çok yönlü verildiğini, ilginin yoğun olduğunu ifade etti.

        Bozkurt, eğitimde fidan dikimi, bahçe tesisi, yetiştiricilikle ilgili temel konular, bitki besleme gibi konulara da değindiklerini belirterek şöyle konuştu:

        "Çiftçilere kalem aşıları hakkında bilgi verdik. Bunlarla ilgili üreticinin uygulamalı görmesi için bizzat kendimiz aşı yaptık. Uygulamalı olarak elma, kiraz, vişne ağaçlarında budama yaptık. Budama yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Bir fidanın dikimden verim aşamasına kadar yapılması gereken temel budamalar hakkında bilgiler verdik."

        - Uygulamalı eğitimle hatalar ortaya çıktı

        Çıldır'a bağlı Kenardere köyünün muhtarı ve üretici Evren Aksu da eğitimlerin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

        Yanlışlarının eğitimle düzeldiğini dile getiren Aksu, "Bölgede tarım, hayvancılık ve bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Bahçecilikte bu zamana kadar hep yanlış işlemler yapmışız. Bundan dolayı da 26 çeşit elmamızı, 9 çeşit armudumuzu ve bir sürü meyvemizi kaybettik." dedi.

        Kurtkale köyünden üretici Kenan Bingöl de eğitimlerin verimli geçtiğini belirterek, "Sağ olsun hocalarımız çok verimli bir eğitim verdi. Bundan sonra umarım aşılar, yeni kökler daha faydalı, daha güzel olur." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        Restoranda dövülerek öldürülen müzisyen için karar!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

        Ardahan'da aç kalan vaşak köye indi
        Ardahan'da aç kalan vaşak köye indi
        Başkan Demir, İç Anadolu Belediyeler Birliği 1. Başkan Vekili seçildi
        Başkan Demir, İç Anadolu Belediyeler Birliği 1. Başkan Vekili seçildi
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır trafiğine yeniden açıldı
        Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tır trafiğine yeniden açıldı
        Ardahan'da yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerası...
        Ardahan'da yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerası...
        Ardahan'da kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu
        Ardahan'da kar sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu
        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
        Ardahan ve Kars'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor