Ardahan'da meyvecilik geliştirilecek

GÜNAY NUH - Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden Ardahan'da meyve üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen "Altınhasat Model Meyveciliği Projesi" kapsamında üreticilere doğru budama ve aşılama eğitimi verilerek sektörün canlandırılması hedefleniyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde verilen eğitimin ilk aşaması Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesinde düzenlendi.



Camilerden yapılan anonsun ardından belirlenen bahçede üreticilere meyve ağaçlarında budama, aşılama ve bahçe bakımı konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.



Projeyle, bölgede yıllık yaklaşık 600 ton olan meyve üretiminin artırılması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi, il dışına ve başta Gürcistan olmak üzere yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.





Tarım ve Orman İl Müdürü Harun Akıllı, AA muhabirine, Posof ve Çıldır ilçesinin Kurtkale bölgesinin ılıman iklime sahip olması dolayısıyla burada meyveciliği geliştirmek istediklerini söyledi.



Eğitimin ilk aşamasının Çıldır'da ardından Posof'ta yapılacağını dile getiren Akıllı, "Bu çalışmada, üreticilerimize budama, hastalıklarla mücadele, aşı uygulaması ile ilgili genel bilgi aktarımı yapılıyor. Eğitimler verimli geçiyor. Üreticilerimiz konuyla gayet yakından ilgililer. İdeal iklime sahip olan Çıldır ve Posof ilçelerimizde yapacağımız bu eğitim örnek olacak." dedi.



Akıllı, eğitime katılan her üreticiye teşvik amaçlı budama makası, aşı macunu ve testereden oluşan malzeme seti hediye ettiklerini belirtti.





Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan Abdurrahman Bozkurt da eğitimlerin çok yönlü verildiğini, ilginin yoğun olduğunu ifade etti.



Bozkurt, eğitimde fidan dikimi, bahçe tesisi, yetiştiricilikle ilgili temel konular, bitki besleme gibi konulara da değindiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Çiftçilere kalem aşıları hakkında bilgi verdik. Bunlarla ilgili üreticinin uygulamalı görmesi için bizzat kendimiz aşı yaptık. Uygulamalı olarak elma, kiraz, vişne ağaçlarında budama yaptık. Budama yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Bir fidanın dikimden verim aşamasına kadar yapılması gereken temel budamalar hakkında bilgiler verdik."



- Uygulamalı eğitimle hatalar ortaya çıktı



Çıldır'a bağlı Kenardere köyünün muhtarı ve üretici Evren Aksu da eğitimlerin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.



Yanlışlarının eğitimle düzeldiğini dile getiren Aksu, "Bölgede tarım, hayvancılık ve bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Bahçecilikte bu zamana kadar hep yanlış işlemler yapmışız. Bundan dolayı da 26 çeşit elmamızı, 9 çeşit armudumuzu ve bir sürü meyvemizi kaybettik." dedi.



Kurtkale köyünden üretici Kenan Bingöl de eğitimlerin verimli geçtiğini belirterek, "Sağ olsun hocalarımız çok verimli bir eğitim verdi. Bundan sonra umarım aşılar, yeni kökler daha faydalı, daha güzel olur." ifadesini kullandı.

