Ardahan'da veteriner hekimler hayvan sağlığı için baharda karlı yolları aşıyor

GÜNAY NUH - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da görev yapan veteriner hekimler, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı için zorlu koşullarda mesai yapıyor.



Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte bahar mevsiminde etkili olan kar ve tipi hem yaşamı hem de ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Hayvancılığın yaygın olduğu Ardahan'da kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle besiciler, yılın yaklaşık 6 ayında hayvanlarını kapalı alanda besliyor.



İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, kentteki yaklaşık 330 bin büyükbaş ve 142 bin küçükbaş hayvanın sağlığını korumak amacıyla yıl boyunca sahada görev yürütüyor.



Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen köylere ulaşan ekipler, zaman zaman güçlüklerle de karşılaşıyor.



Son olarak Hanak ilçesine bağlı Karakale köyüne gitmek üzere yola çıkan veteriner hekimlerin aracı, karla kaplı yolda mahsur kaldı.



Ekiplerin çabalarına rağmen mahsur kaldığı yerde çıkarılamayan araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin bağladığı halat yardımıyla kurtarıldı.



Kar yağışı altında köye ulaşmayı başaran ekipler, işletmelere girmeden önce köy girişinde dezenfeksiyon uygulaması yaptı.



Ardından hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı korunması amacıyla aşılama çalışmalarını sürdüren ekipler, yeni doğan buzağılara da küpe taktı.



Kar, tipi ve çamura rağmen çalışmalarını aksatmayan veteriner hekimler, bölgedeki hayvan varlığını korumak için zorlu koşullarda sahadaki mesaisine devam ediyor.



- Şap hastalığıyla mücadelede zamanında aşılama önemli



Tarım ve Orman İl Müdürü Harun Akıllı, AA muhabirine, Ardahan'ın hayvan sağlığı açısından son derece önemli bir il olduğunu söyledi.



Önemi dolayısıyla ilkbahar şap kampanyasında kendisinin de bizzat sahada olduğunu anlatan Akıllı, "Şap hastalığı büyük ve küçükbaş hayvanlarda ekonomik kayıplara yol açan, üreticilerimizin de emeğini riske atan önemli bir hastalıktır. Bu nedenle, şap hastalığıyla mücadelede en etkin yöntem zamanında ve eksiksiz aşılamadır. Personelimiz, saha şartlarının zorluğunda elinden gelen tüm gayretle yetiştiricimize ulaşıp aşılama ile ilgili tüm gayretlerini sergilemektedir. Unutulmamalıdır ki hastalık çıkmadan önlem almak, çıktıktan sonra mücadele etmekten çok daha kolay ve ekonomiktir." diye konuştu.



Akıllı, sahada fedakarca görev yapan personeline teşekkür etti.



- "Ekiplerin yardımıyla gelebildik"



Veteriner hekimlerden Aybala Karaıslı da işlerini severek yaptıklarını belirterek, "Bahar döneminde olmamıza rağmen köyümüzün yolları kapalıydı. Ekiplerin yardımıyla gelebildik, yine de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Murat Nuri Besler ise çalışmalarını zor şartlarda yürüttüklerini, ancak ekip olarak severek sürdürdüklerini anlattı.



Hanak Karakale köyünde üretici Yener Yılmaz, "Hizmetten dolayı memnun kaldım, teşekkür ettim. Devletimiz, milletimiz adına da sizden de Allah razı olsun. Böyle bir mevsimde kar yağıyor, greyder önde, kepçe peşinde. Geldiniz güzelce aşımızı yaptınız. Biz de memnun kaldık. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık." diye konuştu.

