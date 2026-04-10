Ardahan-Ardanuç kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ardahan-Ardanuç kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kentte etkili olan kar ve tipi, birçok noktada ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan mevkisinde görüş mesafesi düştü, yolda buzlanma oluştu. Bu nedenle yol tüm araç geçişlerine kapatıldı.
Öte yandan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu da tır geçişlerine kapatıldı.
Yetkililer, il genelinde kar ve tipinin etkisini artırdığını belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
