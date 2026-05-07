        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayete gittiği emniyette rahatsızlanan kadın öldü

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, zihinsel engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayet için gittiği emniyette rahatsızlanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Şavşat Emniyet Müdürlüğüne dün müracaat eden Nalan K, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla T.K'den şikayetçi oldu.

        Emniyette rahatsızlanan Nalan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Nalan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

