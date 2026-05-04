        Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı

        Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden "kara para" akladıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 04.05.2026 - 22:52
        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasa dışı bahis ve şans oyunları paralarına aracılık etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında zanlıların hesaplarında 3 milyar liralık para trafiğinin olduğu belirtildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

