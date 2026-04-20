        Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

        Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirilmesi ve suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, paravan internet siteleri üzerinden "pop-up" ve "popcent" olarak bilinen reklam yöntemleriyle kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri tespit edildi.

        Zanlıların, bahis sitelerinin davet, pazarlama ve finans birimlerini yönettikleri, suçtan elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanları aracılığıyla akladıkları ve toplam işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

