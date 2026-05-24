Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da bisiklet tırmanış yarışmasına 230 sporcu katıldı

        Aydın'da bisiklet tırmanış yarışmasına 230 sporcu katıldı

        Aydın'da Türkiye'nin faklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla "Aydın Paşa Yaylası Bisiklet Tırmanış Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 20:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da bisiklet tırmanış yarışmasına 230 sporcu katıldı

        Aydın'da Türkiye'nin faklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla "Aydın Paşa Yaylası Bisiklet Tırmanış Yarışması" gerçekleştirildi.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen yarışmaya, 230 sporcu katıldı.

        Yarışmada sporcular, Mimar Sinan Parkı Expo Alanı'ndan başlayıp Paşa Yaylası'na kadar uzanan 18,6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

        Nitelikli erkekler kategorisinde birinciliği Abdulkadir Kelleci, ikinciliği Süleyman Çelikkaya, üçüncülüğü Deniz Örnek elde etti. Nitelikli kadınlar kategorisinde birinci Reyhan Yakışır, ikinci Sude Arslan, üçüncü ise Ekin Ereke oldu.

        Yarışmada 60 yaş üstü kategorisinde birinci olan Ali Rıza Fırıncı, gazetecilere, çok mutlu olduğunu belirtti.

        Fırıncı, yarışmada mücadele etmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bu ortamda bulunmak bile beni mutlu ediyor, sonuç önemli değil. Birinci de olabilirim, sonuncu da olabilirim. Teknik arıza da olabilir onun için fark etmez, bu ortam çok güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        ABD-İran anlaşmasında neler yer alabilir?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        "Karavandan dışarı atıldık"
        "Karavandan dışarı atıldık"
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!

        Benzer Haberler

        Aydın'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Aydın'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Aydınlı iş insanı kazada hayatını kaybetti
        Aydınlı iş insanı kazada hayatını kaybetti
        Dar merdivenden indirilemeyen hastanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti Ay...
        Dar merdivenden indirilemeyen hastanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti Ay...
        Başkan Çerçioğlu'ndan spora tam destek Bisiklet Zirve Tırmanışı heyecanı Ay...
        Başkan Çerçioğlu'ndan spora tam destek Bisiklet Zirve Tırmanışı heyecanı Ay...
        Kanser tedavisi gören yaşlı adam eşi tarafından ölü bulundu
        Kanser tedavisi gören yaşlı adam eşi tarafından ölü bulundu
        Aydın'da kurbanlık satış noktalarında kontrol yapıldı
        Aydın'da kurbanlık satış noktalarında kontrol yapıldı