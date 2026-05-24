Aydın'da bisiklet tırmanış yarışmasına 230 sporcu katıldı

Aydın'da Türkiye'nin faklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla "Aydın Paşa Yaylası Bisiklet Tırmanış Yarışması" gerçekleştirildi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen yarışmaya, 230 sporcu katıldı.



Yarışmada sporcular, Mimar Sinan Parkı Expo Alanı'ndan başlayıp Paşa Yaylası'na kadar uzanan 18,6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.



Nitelikli erkekler kategorisinde birinciliği Abdulkadir Kelleci, ikinciliği Süleyman Çelikkaya, üçüncülüğü Deniz Örnek elde etti. Nitelikli kadınlar kategorisinde birinci Reyhan Yakışır, ikinci Sude Arslan, üçüncü ise Ekin Ereke oldu.



Yarışmada 60 yaş üstü kategorisinde birinci olan Ali Rıza Fırıncı, gazetecilere, çok mutlu olduğunu belirtti.



Fırıncı, yarışmada mücadele etmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bu ortamda bulunmak bile beni mutlu ediyor, sonuç önemli değil. Birinci de olabilirim, sonuncu da olabilirim. Teknik arıza da olabilir onun için fark etmez, bu ortam çok güzel." dedi.



