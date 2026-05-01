Aydın'da işletmede çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü. Altıntaş Mahallesi'ndeki bir işletmenin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

