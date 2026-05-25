        AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balya ve Karesi ilçelerinde düzenlenen geleneksel mahalle hayırlarına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Giriş: 25.05.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Canbey, Balya ilçesine bağlı Hacı Hüseyinler Mahallesi'ndeki hayır etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. Ziyarette Canbey'e, AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan ve teşkilat mensupları eşlik etti.

        Daha sonra Karesi ilçesi Tatlıpınar Mahallesi'ndeki geleneksel hayır etkinliğine katılan Canbeys ve AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, mahalle sakinlerinin talepleri dinledi.

        Canbey, AK Parti Balya Teşkilat Başkanı Tahir Aslan'ı da evinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Canbey, şunları kaydetti:

        "Balıkesir'imizin her köşesinde hemşehrilerimizle gönül gönüle olmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde samimiyet, istişare ve milletimizle güçlü bağ kurmak var. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

