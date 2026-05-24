Parmos Bordo Basketbol taraftarları Bandırma'da play-off şampiyonluğunu kutladı

Gaziantep Basketbol'u 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Parmos Bordo taraftarları, maçın ardından play-off şampiyonluğunu Bandırma'da kutladı. Parmos Bordo taraftarları, Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan serinin üçüncü maçını izlemek için Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izleyen taraftarlar karşılaşmayı heyecanla takip etti. Tezahüratlarla takımlarına destek veren Bandırmalılar, takımlarının 79-65 skorla seride durumu 3-0'a getirerek Süper Lig'e yükselmesinin mutluluğunu yaşadı.

