        Balıkesir'de geleceğin şefleri "Vefa Mutfağı"nda usta isimlerle buluştu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan "Doç. Dr. Turgay Bucak Vefa Eğitim Mutfağı", Gastronomi Günleri etkinliğine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 11:44
        Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak'ın koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, ünlü şefler öğrencilerle mutfağa girdi.

        Üç gün süren program boyunca öğrenciler, coğrafi işaretli ürünlerin kullanımından modern mutfak tekniklerine, çikolata yapımından kariyer planlamasına kadar geniş bir yelpazede eğitim aldı.

        Etkinliklerin son gününde ise Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrenci topluluğundan yaklaşık 60 kişi Sındırgı'ya geldi.


        Lisedeki yiyecek içecek alanı öğrencileriyle bir araya gelen üniversiteliler, tecrübelerini aktarıp ilçenin yöresel pazarını ve esnafını ziyaret ederek Sındırgı mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

        Doç. Dr. Turgay Bucak, AA muhabirine, mutfağın sadece teknik bilgi değil, toplumsal değerler üzerine kurulu olduğunu söyledi.

        Burada yetişecek öğrencilerin önce okullarına, ailelerine ve ilçesine vefalı ve vatansever bireyler olacağına inandıklarını belirten Bucak, "Bu vesileyle mutfağın oluşumuna destek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Şeflerimizle coğrafi işaretli ürünleri tanıtıp gastronomik bir geçit yaptık. İzmir’in boyozu, gevreği, enginarı ve kuzu etli şevketibostan yapımlarını gerçekleştirdik. Amacımız, öğrencilerimize pozitif neler yapabiliriz düşüncesiyle onlara destek olmaktı." ifadesini kullandı.


        Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep Örüm de mutfağın ve eğitimlerin öğrencilerin mesleki gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

        Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendiğini ifade eden Örüm, "Çocuklarımızın mutfak bilgilerini ve mesleğe olan ilgilerini artırmak istiyoruz. Doç. Dr. Turgay Bucak Vefa Eğitim Mutfağı'nın açılışını yaptık. Bizim için vefa çok önemli bir kelimeydi, onu da bu mutfakta yaşatmaya çalışacağız. Usta eğitmenlerimiz nezaretinde öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Şef Özlem Mekik de hazırladıkları özel menülerde çevre illerin coğrafi işaretli ürünleriyle Balıkesir'in yerel lezzetlerini aynı tabakta buluşturduklarını anlattı.

        Şef Ülkü Bilenyıl da gençlerin sektöre adım atmadan önce profesyonel tekniklerle tanışmalarını sağladıklarını kaydetti.

        Eğitimin yanı sıra kendi yöresel lezzetlerini de ustalara tanıtma fırsatı bulan 10. sınıf öğrencisi İrem Ordu ise "Sektöründe çok iyi olan şeflerimiz buraya gelerek bize eğitim hakkında birçok bilgi verdi. Biz de onlara kendi yöresel yemeklerimiz olan keşkek, pide ve tarhana bezdirmesini tanıttık. Şeflerimiz çok memnun kaldılar, biz de onlardan çok şey öğrendik." diye konuştu.

        Öğrencilerden Nesibe Akçam da kurulan mutfağın ve gelen usta şeflerin kendilerine büyük vizyon kattığını belirterek, projeye öncülük eden Doç. Dr. Turgay Bucak'a ve destek veren şeflere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

