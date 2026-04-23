Balıkesir'de iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde alev alan iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Atatürk Şehir Hastanesi arkasındaki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bağlantı yolunda bulunan bir iş makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş makinesinde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.