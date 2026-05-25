Balıkesir'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 25.05.2026 - 19:04 Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karagür Mahallesi'ndeki metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri