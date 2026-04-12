        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de tıp fakültesi öğrencileri vatandaşlara sağlık taraması yaptı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tıp fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Balıkesir'de tıp fakültesi öğrencileri vatandaşlara sağlık taraması yaptı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tıp fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.


        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu üyelerince Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Sağlık Sokağı" standında, vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri yapıldı.


        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinlikte, tıp fakültesi öğrencileri ölçüm sonuçlarını değerlendirerek vatandaşları bilgilendirdi.

        Topluluk üyesi tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Gazi Muhammet Geylani, etkinlik kapsamında yaklaşık 250 kişiye ulaştıklarını belirtti.

        Sındırgı'ya depremlerden sonra öncelik verdiklerini dile getiren Geylani, şunları kaydetti:

        "Dönem başında Gölcük İlkokulu'ndaki taramanın ardından bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda özellikle yaşlılara yönelik çalışma yaptık. Tansiyon, kan şekeri ve beden kitle indeksi ölçümlerinin ardından stajyer arkadaşlarımızla değerlendirme yapıp vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Burada vatandaşlarımızla buluşmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD ve İran anlaşamadı!
        ABD ve İran anlaşamadı!
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Balıkesir'de traktör şarampole uçtu; 2 yaralı
        Balıkesir'de traktör şarampole uçtu; 2 yaralı
        Balıkesir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bandırma'da sahte altın vurgunu, 217 bin TL'lik dolandırıcılık Bandırma'da...
        Bandırma'da sahte altın vurgunu, 217 bin TL'lik dolandırıcılık Bandırma'da...
        Kıyı Ege belediyeleri Ayvalık'ta buluştu
        Kıyı Ege belediyeleri Ayvalık'ta buluştu